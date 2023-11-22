Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı için arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden sürüyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında, 19 Kasım günü meydana gelen şiddetli fırtına sonucu mendireğe çarparak batan "Kafkametler" isimli kuru yük gemisindeki 11 mürettebattan halen bir haber alınamadı. Kayıp mürettebatın bulunması için havadan, karadan ve denizden arama çalışmalar sürüyor. Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda, karadan, havadan ve denizden yoğun bir şekilde devam ediyor. Arama çalışmalarında tüm teknolojik imkanlar da seferber edildi.

Dron ile havadan görüntülenen çalışma alanında mürettebata ulaşabilmek için çalışmaların 5. günde de aralıksız sürecek. - ZONGULDAK