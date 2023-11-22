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Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisinin mürettebatını arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Geminin batık bölümünün tespit edildiği noktada ise dalgıçlar ve robotlar ile çalışma yürütülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisinin mürettebatını arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Geminin batık bölümünün tespit edildiği noktada ise dalgıçlar ve robotlar ile çalışma yürütülüyor.

Ali Sencer ARSLAN, Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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