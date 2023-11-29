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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü batan Kafkametler Gemisi'nin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Gemideki mürettebatı bulmak için TCG Akın Gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar görevlendirildi. AFAD ekipleri de karadan kıyı bölgelerini tarıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü batan Kafkametler Gemisi'nin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Geçen 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı Türk Gemisi'nin 12 mürettebatından 5'ine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. TCG Akın Gemisi dün itibariyle mendireğin yakınına konumlanarak batan gemideki mürettebatını arama çalışmalarına destek veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar deniz üzerinde kayıp mürettebattan bir iz arıyor. AFAD ekipleri karadan kıyı bölgeleri tarıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Sahil Güvenlik Komutanlığı Zonguldak Ereğli Sahil Güvenlik Kaza Dünya Haberler

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