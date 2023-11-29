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Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı aranıyor

29 Kasım 2023 11:42 Son Güncelleme: 11:44 Abone Ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü batan Kafkametler Gemisi'nin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Gemideki mürettebatı bulmak için TCG Akın Gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar görevlendirildi. AFAD ekipleri de karadan kıyı bölgelerini tarıyor.