Zonguldak'ta batan gemideki mürettebatın listesi ortaya çıktı
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Rusya'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin batma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Haber alınamayan mürettebatın listesi de açıklandı.
Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (3)
Rusya'nın Temruk Limanı'ndan yüklediği ferrosilikonu, İzmir'in Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin, son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, geminin denizde sürüklendiği görüldü. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya