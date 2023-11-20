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Zonguldak'ta batan gemideki mürettebatın listesi ortaya çıktı

Rusya'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin batma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Haber alınamayan mürettebatın listesi de açıklandı.