Zonguldak'ta Batan Gemideki Mürettebat Aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' adlı gemideki 11 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, tarama faaliyetlerinin sonuçları hakkında henüz bilgi olmadığını belirtti. Ayrıca, sel ve su baskınlarından dolayı Ereğli'de de hasar meydana geldiği ve işyerlerinde zarar olduğu ifade edildi.

1)ZONGULDAK' TA BATAN GEMİNİN 11 MÜRETTEBATI ARANIYOR

Afad BAŞKANI MEMİŞ: TARAMA FAALİYETLERİ NETİCESİNDE FARKLI BİLGİ HENÜZ YOK

Afad Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' adlı gemideki 11 denizciyi arama çalışmalarının pazar gününden beri aralıksız sürdüğünü kaydetti. Memiş, "Bugün hava şartları pazar gününe oranla çok daha iyi. Bölgede yağış kesildi ve denizdeki aşırı dalgalanma duruldu. Biz toplamda 169 arama kurtarma personelimizle çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak artırdık. Geminin yerini tespit ettik ve çalışmalarımızı orada yoğunlaştırdık. Dalgıçlar sürekli o bölgede yoğunlaştılar. İnşallah ilerleyen saatlerde daha farklı bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Henüz kesin olarak arama tarama faaliyetleri neticesinde farklı bir bilgi henüz yok. Bununla birlikte yoğunlaştığımız bir bölge var. Çalışmalarımızı orada sürdürüyoruz. Yine bütün sahil boyunca hem jandarma hem de emniyet bölgesinde, tarama faaliyetlerine devam ediyoruz. Denizin üzerinden ve karadan arama tarama ve mümkünse kurtarma faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ediyoruz." dedi.

'247 İŞYERİNDE ZARAR OLDUĞUNU GÖZLEMLİYORUZ'

Ereğli'de sel ve su baskınlarından dolayı da hasar meydana geldiğini ifade eden Memiş. "Ereğli'de de 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti, onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. 300'ün üzerinde AFAD Gönüllümüz ile birlikte bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, personeli ve diğer görevlilerle birlikte ilçe merkezinde tespit etmiş olduğumuz işyerlerinin temizliğiyle epeyce uğraştık. 247 işyerinde ön tespitlerimize göre bir zarar olduğunu gözlemliyoruz. Hava kararmış olmasına rağmen çalışmalarımız yüzey araması ve sahilden tarama olarak devam edecek. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp vatandaşlarımızın aileleri de Ereğli'deler. Onlarla da sürekli görüşüyor ve bilgilendiriyoruz." diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIZIN BİRTAKIM TESPİTLERİ VAR'

'Dalgıçların yaşam mahallindeki tespitleri sorulan AFAD Başkanı Memiş, "Şu anda sudaki görüş mesafesi 25 santim kadar düşük. Yarın biraz daha netleşeceğini düşünüyoruz. Arkadaşların çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımızın birtakım tespitleri var ama biraz daha netleştikten sonra paylaşmamızın daha uygun olacağını düşünüyoruz.ö dedi.

'BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ SAHADA ÇALIŞIYOR'

Kentteki elektrik kesintileriyle ilgili bilgi veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Şu an itibariyle 27 trafo merkezi ve 9 köy yerleşimi Alaplı köyleri, Gümeli beldemiz ve Ereğli Kandilli beldemizde bütün arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Sabah saatlerine kadar inşallah bu yerleşimlerimize elektrik sunmuş olacağız. Tabii münferit aboneler var, ayrıca kurulan ekiplerimiz bu alçak gerilimde münferit arızalarda mahallede 1 veya 2, onlar da taranıyor. Ereğli merkez için şu an su baskını olduğu için henüz su ile temas, su boşaltımı büyük oranda tamamlandı. Oralar sudan arındırıldığında, tehlike oluşturmadığında o işyerlerine elektrik verilecek. Bütün ekiplerimiz, Ereğli Belediyemiz, dağıtım şirketindeki arkadaşlarımız irtibat halinde takip ediyorlar. Yarınki çalışmalar kayıp gemicilerimizi bulmak için yarın ki çalışmalar gün ağarmasıyla başlayacak. Gün ağarmasıyla dalgıç ekiplerimiz yine gemiye dalış yapacaklar.ö bilgisini paylaştı.