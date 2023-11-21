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Zonguldak'ta batan gemideki kayıp mürettebat için arama çalışmaları devam ediyor

21 Kasım 2023 14:34 , Son Güncelleme: 14:36 Dünya Haberleri Abone Ol

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmalarıyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, 1 helikopter, 1 uçak, 6 bot, 2 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 74 personelle arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.