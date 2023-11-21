Zonguldak'ta batan gemideki kayıp mürettebat için arama çalışmaları devam ediyor
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmalarıyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, 1 helikopter, 1 uçak, 6 bot, 2 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 74 personelle arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmalarıyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, 1 helikopter, 1 uçak, 6 bot, 2 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 74 personelle arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya