Zonguldak'ta batan gemide kayıp mürettebatın kimliği belli oldu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından, sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan denizcinin usta gemici İsmail Kaptan (72) olduğu belirlendi. Çalışmalar havadan ve denizden sürerken, dalgıçların geminin bulunan bölümüne yoğunlaştığı öğrenildi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 11 mürettebatından, sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan denizcinin usta gemici İsmail Kaptan (72) olduğu belirlendi. Çalışmalar havadan ve denizden sürerken, dalgıçların geminin bulunan bölümüne yoğunlaştığı öğrenildi.
Haber: Ali Sencer ARSLAN, Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya