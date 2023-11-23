Zonguldak'ta batan gemide kaybolan denizcinin cenazesi çıkarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan gemide kayıp olan 11 mürettebattan cansız bedenine ulaşılan denizcinin cenazesi denizden çıkartıldı. İsmi öğrenilemeyen denizcinin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan gemide kayıp olan 11 mürettebattan cansız bedenine ulaşılan denizcinin cenazesi denizden çıkartıldı. İsmi öğrenilemeyen denizcinin cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

AFAD'dan arama çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bu sabah saatlerinde 1 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 10 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları, profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz denildi.

SAT KOMANDOLARI SEVK EDİLDİ

Arama çalışmaları için bölgeye SAT komandoları sevk edildi. Sonar sistemiyle donatılan savaş gemisiyle bölgeye gelen komandolar, çalışmaların yoğunlaştığı batık bölgesinde kayıp mürettebatı aramalara katıldı.