Zonguldak'ta Batan Gemide Bir Personelin Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için yapılan çalışmalarda, fırtınanın dinmesiyle birlikte kayıp 12 personelden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
BİR PERSONELİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için fırtınanın dinmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kayıp 12 personelden'1'inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya