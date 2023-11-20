Zonguldak'ta batan gemide bir denizcinin cesedine ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan Kafkametler gemisinde görevli bir denizcinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Ereğli'de batan Kafkametler gemisinde görevli bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Karaya oturan ve iletişimin kesildiği Kafkametler gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA