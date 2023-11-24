Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan geminin mürettebatından İsmail Kaptan son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde hayatını kaybeden İsmail Kaptan son yolculuğuna uğurlandı. Kaptanın cenazesi Silivri'de defnedildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde hayatını kaybeden İsmail Kaptan son yolculuğuna uğurlandı.
Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan 'Kafkametler' gemisinin kayıp 11 mürettebatın arama ve kurtarma çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan 72 yaşındaki İsmail Kaptan, Silivri Çanta Mahallesi'nde bulunan Hacı Hüsnü Albayrak Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaptanın cenazesine ailesi ve sevenleri katıldı. - İSTANBUL