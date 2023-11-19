Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında kaybolan Türk gemisi hakkında açıklama

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında kaybolan 'Kafkametler' adlı Türk gemisine ilişkin açıklama yaptı. 12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.