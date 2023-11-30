Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp mürettebatı aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. TCG Akın Gemisi de çalışmalara eşlik ediyor.

Kdz. Ereğli açıklarında 19 Kasım günü yaşanan kuvvetli fırtınada mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı Türk bayraklı yük gemisinin 12 mürettebatının 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara TCG Akın Gemisi de eşlik ediyor. Öte yandan, yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen su altı görüntüleme cihazı da batığın olduğu bölgede kayıp mürettebattan bir iz bulabilmek için kullanılıyor. - ZONGULDAK