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Zimbabve'de Maden Ocağı Göçtü: 6 İşçi Hayatını Kaybetti

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Zimbabve'de Chegutu kentinde bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 6 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi de toprak altında mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zimbabve'de bir maden ocağının göçmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.

Zimbabve devlet televizyonu ZBC TV'nin haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Chegutu kentindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Madende 6 işçinin cesedine ulaşılırken 15 işçi de toprak altında mahsur kaldı.

34 işçinin çalıştığı maden ocağından 13 kişi kurtuldu.

Toprak altında kalan madencileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Dünya

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