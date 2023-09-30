Zimbabve'de Maden Ocağı Göçtü: 6 İşçi Hayatını Kaybetti
Zimbabve'de Chegutu kentinde bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu 6 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi de toprak altında mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Zimbabve'de bir maden ocağının göçmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti.
Zimbabve devlet televizyonu ZBC TV'nin haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Chegutu kentindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Madende 6 işçinin cesedine ulaşılırken 15 işçi de toprak altında mahsur kaldı.
34 işçinin çalıştığı maden ocağından 13 kişi kurtuldu.
Toprak altında kalan madencileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Dünya