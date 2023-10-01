Zimbabve'de maden çökmesi: 6 madenci hayatını kaybetti, 15 kişi mahsur kaldı

Zimbabve'de Chegutu bölgesinde bir madenin çökmesi sonucu 6 madenci hayatını kaybetti, 15 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HARARE, 1 Ekim (Xinhua) -- Zimbabve'de üst düzey bir hükümet yetkilisi, Mashonaland West eyaletine bağlı Chegutu bölgesinde Cuma sabahı bir madenin çökmesi sonucu 6 madencinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin de mahsur kaldığını teyit etti.

Maden ve Madencilik Geliştirme Bakan Yardımcısı Polite Kambamura Cuma gecesi devlet yayın kuruluşu Zimbabve Yayın Kurumu'na yaptığı açıklamada Beyhose Madeni'nde meydana gelen göçükte toplam 34 madencinin mahsur kaldığını ve sadece 13'ünün kurtulmayı başardığını söyledi.

6 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, göçük altında mahsur kalan 15 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.