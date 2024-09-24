Zelensky: Barışa Daha Yakınız

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya ile savaş konusunda, "Barışa düşündüğümüzden daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Savaşın sonuna daha yakınız" dedi. Zelensky, müttefiklerine Ukrayna ordusunu güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki oturumlara katılmak ve ABD Başkanı Joe Biden ile başkan aday adayları Kamala Harris ve Donald Trump'a bir "zafer planı" sunmak üzere ABD'ye giden Volodimir Zelensky, bir Amerikan kanalına verdiği röportajda, "Barışa düşündüğümüzden daha yakın olduğumuzu düşünüyorum... Savaşın sonuna daha yakınız" ifadelerini kullandı. Zelensky, "Bu nedenle dostlarımızdan, müttefiklerimizden bizi güçlendirmelerini istiyoruz. Bu çok önemli" dedi. Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bin kilometre kareden fazla Rus toprağına doğru ilerlediği Kursk operasyonundan "korktuğunu" öne sürdü.

Zelensky'den devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler

ABD Kongresi üyeleriyle ikili görüşmelerde bulunan Zelensky, "Şimdi atılacak kararlı adımların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının gelecek yıl adil bir şekilde sona ermesini hızlandırabileceğini" söyledi. Sosyal medya paylaşımında ABD'nin dünya çapında özgürlüğün korunmasında "kritik bir rol" oynadığını ifade eden Zelesnky, ayrıca pazartesi günü New York'ta Almanya, Hindistan ve Japonya'nın devlet başkanlarıyla görüşmeler yaparak Kiev'in savaş çabalarına destek sağlamaya çalıştı.

Zelensky, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştükten sonra, "Adil bir barışı nasıl daha yakın hale getirebileceğimizi konuştuk" açıklamalarında bulundu. Zelensky, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile enerji yardımını görüştüğünü söyledi. Zelensky, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüşmenin ardından da Delhi ve Kiev'in ilişkilerini "dinamik bir şekilde geliştirdiğini" ifade etti.

Trum p: "Zelensky, Demokratların kazanmasını istiyor"

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Zelensky'nin Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in kasım seçimlerini kazanmasını istediğini öne sürdü. Trump Pennsylvania'daki bir mitinginde, "Zelensky'nin tarihteki en büyük satıcı olduğunu düşünüyorum. Ülkeye her gelişinde 60 milyar doları alıp gidiyor" derken Zelensky'nin bu nedenle Demokratların kazanmasını istediğini iddia etti. Trump, seçimi kazanması halinde Putin ve Zelensky'i arayacağını ve savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmalarını isteyeceğini dile getirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi: "İşkence yaygın ve kabul edilir hale geldi; Rus yetkililerin cezasızlık duygusu ile hareket ediyor"

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından, Rusya'nın kontrolündeki hapishanelerde, Ukraynalı mahkumlara kasıtlı olarak tıbbi bakım sağlamazken, bir hapishanedeki doktorların "işkence" olarak adlandırılan uygulamalara katıldığı belirtildi. Rusya'nın işgalinden bu yana Ukrayna'da yaşanan ihlalleri araştırmak üzere İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan komisyon, Moskova'nın işgalci güçlerinin "sistematik olarak" işkence uyguladığı sonucuna varmıştı. Ancak komisyon başkanı Erik Mose konseye sunduğu sözlü raporda, "işkencenin yaygın ve kabul edilebilir bir uygulama haline geldiğini ve Rus yetkililerin cezasızlık duygusu ile hareket ettiğini" söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Vlasiuk: "Rus silahlarının yabancı parçalarının yüzde 60'ını Çin tedarik ediyor"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Vladyslav Vlasiuk, dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vlasiuk, Rus silahlarında bulunan yabancı parçaların yüzde 60'ının Çin üzerinden geldiğini belirtti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vlasiuk, "Bilinen tüm silah türlerini ele alır ve yabancı yapım bileşenlerini sayarsanız, yaklaşık yüzde 60'ının Çin'den geldiğini görürsünüz. Bu konuda bazı üreticilerle uzun tartışmalarımız oldu, Çin'in en büyük sorun olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Washington'da düzenlenen bir zirvede NATO, Pekin'i "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın kararlı bir destekçisi" olmakla suçlamış, Çin'den Rus ordusu için hayati önem taşıyan "silah bileşenleri" ve diğer teknolojilerin sevkiyatını durdurmasını talep etmişti. Zirvede 32 NATO üyesi tarafından onaylanan sonuç bildirgesinde, Pekin'in Rusya'nın "savunma sanayi üssünün" büyük ölçekli bir destekçisi haline geldiği de belirtilmişti.