Zelenskiy: Rus ordusu 200'den fazla İHA ile saldırı düzenledi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 31 Aralık gecesi Ukrayna'ya 200'ün üzerinde insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini kaydetti. Zelenskiy, Rusya'nın yeni yılda savaşı devam ettirmek istediğini belirterek, "Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım" açıklamasını yaptı.