Haberler

Zelenskiy: Rus ordusu 200'den fazla İHA ile saldırı düzenledi

Zelenskiy: Rus ordusu 200'den fazla İHA ile saldırı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun yılbaşı gecesi Ukrayna'ya 200'den fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy, müttefik ülkelerden hava savunma desteği talep etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 31 Aralık gecesi Ukrayna'ya 200'ün üzerinde insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini kaydetti. Zelenskiy, Rusya'nın yeni yılda savaşı devam ettirmek istediğini belirterek, "Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor