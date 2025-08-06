Zelenskiy ve Trump, Savaşın Sona Ermesi İçin Görüştü

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönündeki çabaları ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Savaşla ilgili gelişmeleri ele aldıklarını vurgulayan Zelenskiy, "Başkan Trump ile verimli bir görüşme yaptım. Elbette önemli olan savaşı sona erdirmektir" ifadesini kullandı.

Rusya'ya yaptırımların uygulanmasını da görüştüklerini aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın ekonomisi düşmeye devam ediyor. Bu nedenle Moskova bu bakış açısına ve Başkan Trump'ın kararlılığına bu kadar dikkat ediyor. Bu, çok şeyi değiştirebilir" dedi.

Zelenskiy, ABD- Ukrayna arasında silah tedarik anlaşmasının imzalanması için yapılan çalışmalar üzerinde de konuştuklarını bildirerek, "Ukrayna tarafı, İHA'lara ilişkin taslak anlaşmayı hazırladı, detaylı bir şekilde görüşmeye ve sonuçlandırmaya hazırız. En güçlü anlaşmalardan biri olabilir" ifadelerini kullandı.