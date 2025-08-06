Zelenskiy ve Trump, Savaşın Sona Ermesi İçin Görüştü

Zelenskiy ve Trump, Savaşın Sona Ermesi İçin Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımları ele aldı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönündeki çabaları ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Savaşla ilgili gelişmeleri ele aldıklarını vurgulayan Zelenskiy, "Başkan Trump ile verimli bir görüşme yaptım. Elbette önemli olan savaşı sona erdirmektir" ifadesini kullandı.

Rusya'ya yaptırımların uygulanmasını da görüştüklerini aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın ekonomisi düşmeye devam ediyor. Bu nedenle Moskova bu bakış açısına ve Başkan Trump'ın kararlılığına bu kadar dikkat ediyor. Bu, çok şeyi değiştirebilir" dedi.

Zelenskiy, ABD- Ukrayna arasında silah tedarik anlaşmasının imzalanması için yapılan çalışmalar üzerinde de konuştuklarını bildirerek, "Ukrayna tarafı, İHA'lara ilişkin taslak anlaşmayı hazırladı, detaylı bir şekilde görüşmeye ve sonuçlandırmaya hazırız. En güçlü anlaşmalardan biri olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı ama yaşananlar etkinliğe gölge düşürdü

Konserde tuvalet krizi! Binlerce kişi saatlerce sıra bekledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.