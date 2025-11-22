Haberler

Zelenskiy: Ukrayna Onurunu ve Ortaklarını Koruma Mücadelesinde

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin barış planı hakkında yaptığı açıklamada, ülkenin zor bir seçimle karşı karşıya olduğunu belirtti. Zelenskiy, 28 maddeden oluşan planın Ukrayna için zorlayıcı şartlar taşıdığını vurguladı ve onur ile kilit bir ortağın kaybı riski arasında bir tercih yapmak zorunda kalabileceklerini açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin barış planı ilişkin açıklamasında, "Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajla halka seslendi. Konuşmasında, Rusya ile devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla ABD tarafından sunulan 'barış planı' üzerine görüşlerini paylaştı. Söz konusu planın 28 maddeden oluştuğunu belirten Zelenskiy, "Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski var" ifadelerini kullandı.

Planın Ukrayna açısından zorlayıcı şartlar barındırdığını vurgulayan Zelenskiy, "Ya ağır 28 madde ya da son derece ağır bir kış. Şimdiye dek görülen en zorlu kış ve daha fazla risk. Özgürlük, onur ve adalet olmadan bir yaşam ve daha evvel iki kez saldırmış birine güvenmek" açıklamasında bulundu.

Plan üzerinde çalışmaların süreceğini ifade eden Zelenskiy, "Gelecek hafta kolay geçmeyecek ve gündem yoğun olacak. Planın en az iki maddesinin yok sayılmaması adına 7 gün 24 saat mücadele vereceğim. Ukraynalıların onuru ve hürriyeti için. Zira her şeyin temelinde bu yatıyor; egemenliğimiz, bağımsızlığımız, toprağımız, halkımız ve Ukrayna'nın istikbali" diye konuştu.

2019 yılında göreve başlarken ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacağına dair yemin ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Elbette çelikten yapılmışız ancak hiçbir metal, en sağlamı bile bu baskılara dayanamayabilir" dedi.

ABD tarafına plandaki maddelere karşılık farklı seçenekler önereceklerini belirten Zelenskiy, "Söylediğim her söze her gün sadık kalıyorum. Onlara asla ihanet etmem. Ukrayna'nın ulusal çıkarları gözetilmeli. Abartılı beyanlarda bulunmuyoruz. Amerika ve tüm ortaklarımızla sükunetle çalışacağız. Argümanlarımı sunacağım, ikna edeceğim, alternatifler getireceğim ama düşmana Ukrayna'nın barış istemediğini, süreci baltaladığını, diplomasiye hazır olmadığını söylemesi için kesinlikle hiçbir koz vermeyeceğiz. Bu gerçekleşmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın neredeyse dört yıldır savunma halinde olduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Binlerce kilometre uzunluğunda bir cephe hattını tutuyoruz ve halkımız her gece top atışlarına, füze, balistik füze ve İHA saldırılarına hedef oluyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, son olarak tüm Ukrayna halkını birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
