Zelenskiy, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü'nde Güçlü Mesajlar Verdi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 34'üncü Bağımsızlık Günü'nde 'güçlü ve güvenli Ukrayna' mesajı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, ülkesinin 34'üncü Bağımsızlık Günü dolayısıyla video mesaj paylaştı. Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan alanın önemini vurguladı. Zelenskiy, 'güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek kadar güçlü' Ukrayna'yı inşa edeceklerinin altını çizerek, "Böylece çocuklarımız ve torunlarımız, burada, Bağımsızlık Meydanı'mızda, bayraklarımızın altında ve topraklarımızda Bağımsızlık Günü'nü kutlayacaklar" dedi.

Ukrayna'nın tüm dünya için 'güçlü bir müttefik' olduğunu da söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna, kurban değil, bir savaşçıdır" ifadesini kullandı.