Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Etti
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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili olarak, "Kendisine ve Türkiye'ye, devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri destekteki ilkeli duruşları için teşekkür ettim" dedi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili olarak, "Kendisine ve Türkiye'ye, devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri destekteki ilkeli duruşları için teşekkür ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'iyi ve kapsamlı' bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Kendisine ve Türkiye'ye, devletimizin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdikleri destekteki ilkeli duruşları için teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, görüşmede 16 Mayıs'ta Rusya ile İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ele alındığını ifade ederek, "Esir değişimi, o müzakerenin önemli bir başarısıydı, ama ne yazık ki tek başarısıydı. Barışa doğru ilerlemek için bir ateşkes gerekli. Ölümler durmalı" dedi.

Zelenskiy, İstanbul'da bir sonraki müzakere olasılığını ve Ukrayna'nın hangi koşullar altında buna katılmaya hazır olacağının konuşulduğunu kaydederek "Bu müzakerelerin boş geçemeyeceği ve geçmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca Ukrayna, Rusya, Türkiye ve ABD liderleri düzeyinde dörtlü bir potansiyel toplantı hakkında da konuştuk" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılımının da görüşüldüğünü belirterek, "İstenen sonuçları getirebilecek adımlar ve fikirler için minnettarım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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