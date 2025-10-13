Haberler

Zelenskiy, Trump ile Görüşmek İçin Washington'da

Zelenskiy, Trump ile Görüşmek İçin Washington'da
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 17 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmenin ana temasının Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi olacağı belirtildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile 17 Ekim Cuma günü Washington'da bir araya geleceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü. Zelenskiy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 17 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceğini ve görüşmenin ana konusunun Ukrayna hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi olacağını kaydetti.

