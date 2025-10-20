Zelenskiy: Savaşı Sonlandırmak için Harekete Geçme Zamanıdır

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Şu an, savaşı sona erdirmek için harekete geçmenin tam zamanıdır. En önemli şey, her fırsatı tam olarak değerlendirmek ve Rusya'ya doğru türden baskı uygulamaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü bildirerek, "Şu an, savaşı sona erdirmek için harekete geçmenin tam zamanıdır. En önemli şey, her fırsatı tam olarak değerlendirmek ve Rusya'ya doğru türden baskı uygulamaktır. Savaşı başlatan tarafa baskı uygulamak, sorunun çözülmesinin anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

Macron ile güncel diplomatik gelişmeleri ve ortaklarıyla son zamanlarda kurdukları temasları ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. Yakın gelecekte tekrar görüşmek üzere anlaştık" değerlendirmesinde bulundu.