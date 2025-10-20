Haberler

Zelenskiy: Savaşı Sonlandırmak için Harekete Geçme Zamanıdır

Zelenskiy: Savaşı Sonlandırmak için Harekete Geçme Zamanıdır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükten sonra savaşı sona erdirmek için baskı uygulanmasının önemine dikkat çekti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Şu an, savaşı sona erdirmek için harekete geçmenin tam zamanıdır. En önemli şey, her fırsatı tam olarak değerlendirmek ve Rusya'ya doğru türden baskı uygulamaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü bildirerek, "Şu an, savaşı sona erdirmek için harekete geçmenin tam zamanıdır. En önemli şey, her fırsatı tam olarak değerlendirmek ve Rusya'ya doğru türden baskı uygulamaktır. Savaşı başlatan tarafa baskı uygulamak, sorunun çözülmesinin anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

Macron ile güncel diplomatik gelişmeleri ve ortaklarıyla son zamanlarda kurdukları temasları ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. Yakın gelecekte tekrar görüşmek üzere anlaştık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.