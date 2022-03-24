Zelenskiy: Savaş sırasında en kötü şey yardım taleplerine net cevap alamamaktır

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Savaş sırasındaki en kötü şey, yardım taleplerine net cevaplar alamamaktır" dedi.

Zelenski konuşmasında şunları kaydetti;

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldığında Ukrayna, Rusya'nın konuşlandırdığı 5 bine yakın nükleer başlıklı silahı Budapeşte Protokolü ile Rusya'ya teslim etmeyi kabul etmişti. BUnun karşılığında 1994'te Rusya, Ukrayna, İngiltere ve ABD tarafından imzalanan Budapeşte Protokolü ile hiçbir ülkenin Ukrayna'ya karşı güç veya tehdit kullanmayacağı, ülkenin bağımsızlığına ve mevcut sınırlarına saygı duyacağı sözü Ukrayna'ya verilmişti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya