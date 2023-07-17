Zelenskiy: Rusya olmasa da Karadeniz koridorunu kullanabilmemiz için her şey yapılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin, "Rusya olmasa da Karadeniz koridorunu kullanabilmemiz için her şey yapılmalı" dedi.

Rusya'nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda 22 Temmuz 2022 tarihinde imzaladığı Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Zelenskiy'nin sözcüsü Sergiy Nykyforov, Zelenskiy'nin Afrikalı gazetecilere verdiği röportajda Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamaları kamuoyu ile paylaştı. Zelenskiy, "İki anlaşmamız vardı. Ukrayna, Türkiye, BM ve Rusya, Türkiye, BM. Bu nedenle Rusya, (tahıl anlaşmasına katılımını) durdurduğunu söyleyince BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmayı bozuyor. Bizimle değil, onlarla herhangi bir anlaşmamız olmadı" dedi.

Zelenskiy, Rusya'dan gelen resmi sinyalin ardından Dışişleri Bakanlığı'na BM ve Türkiye'ye tahıl girişimini sürdürmeye hazır olup olmadıklarını yanıtlamaları için resmi sinyaller hazırlamasını emrettiğini aktardı. Rusya olmasa bile Karadeniz koridorunu kullanabilmek için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Korkmuyoruz. Gemi sahibi firmalar bize ulaştı. Ukrayna'nın gemilerin çıkışına, Türkiye'nin de geçişlerine izin vermesi halinde tahıl sevkiyatına devam etmeye hazır olduklarını söylediler" dedi.

"Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya topraklarını Kırım'a bağlayan köprüde meydana gelen patlamadan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, "Karadeniz Tahıl Anlaşması şimdilik durduruldu" ifadesini kullanmıştı. - KİEV