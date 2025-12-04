Haberler

Zelenskiy: Ukrayna'nın çıkarları dikkate alındığında onurlu bir barış mümkün olacak

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, onurlu bir barışın sağlanabilmesi için yalnızca Ukrayna'nın çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Müzakere sürecindeki gelişmeleri ve yeni görüşmelerin planlandığını açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Sadece Ukrayna'nın çıkarları dikkate alındığında onurlu bir barış mümkün olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya- Ukrayna Savaşı ile ilgili son durumu değerlendirdi. Zelenskiy, yeni görüşmeler için hazırlık yaptıklarını belirterek, Ukrayna müzakere grubunun tekrar ABD'ye gideceğini bildirdi.

Plan üzerindeki çalışmaların önce İsviçre'nin Cenevre kentinde, daha sonra ABD'de yapıldığını kaydeden Zelenskiy, "Cenevre ve Florida'daki görüşmelerde her şey etkili şekilde ilerledi. Ukrayna'yı dinlediler ve Ukrayna'nın sesi duyuruldu. Bu önemlidir, bunun böyle devam etmesini bekliyoruz. Sadece Ukrayna'nın çıkarları dikkate alındığında onurlu bir barış mümkün olacak. Dünya artık savaşın sona erdirilmesi ihtimalinin farkında ve müzakerelerdeki hareketliliğin Rusya'ya baskı yapılarak güçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

