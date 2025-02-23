AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu
AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı

İşte AK Parti'de liste dışı kalan isimler
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
BBC

Zelenskiy: NATO üyeliği için görevimden vazgeçebilirim

Zelenskiy: NATO üyeliği için görevimden vazgeçebilirim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında görevinden vazgeçebileceğini belirtti. Zelenskiy, barış sağlaması halinde devlet başkanlığından ayrılacağını ifade etti ve güvenlik garantileri için Avrupa Birliği liderleriyle yapılacak toplantıya dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında görevinden vazgeçebileceğini söyledi.

Basın toplantısında sorulan bir soruya verdiği yanıtta on yıl boyunca devlet başkanı olmayı "hayal etmediğini" belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya barış getirmesi halinde görevinden ayrılacağını kaydetti.

Zelesnkiy'nin yorumları, Rusya'nın savaşın üçüncü yıldönümünden bir gün önce Ukrayna genelinde geniş çaplı bir insansız hava aracı saldırısı başlatmasının ardından geldi.

Avrupa Birliği liderlerinin pazartesi günü Ukrayna'da yapacağı toplantıyla ilgili konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin tartışılacağı bu toplantının bir "dönüm noktası" olmasını umduğunu söyledi.

Ukrayna'nın AB ve ABD'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Zelenskiy, bir-iki hafta içinde liderlerin AB üyesi bir ülkenin başkentinde bir araya gelerek "Ukrayna'nın ne gibi güvenlik garantilerine sahip olabileceği" konusuna açıklık getireceklerini ekledi.

Zelenskiy'e ABD Başkanı Donald Trump'tan ne gibi güvenceler istediği ve barış karşılığında Ukrayna Devlet Başkanlığından "vazgeçmeye" razı olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, eğer Ukrayna'nın barışı içinse bundan mutluluk duyarım" dedi.

"Eğer bu koltuğu bırakmamı istiyorsanız, bunu yapmaya hazırım ve bunu Ukrayna'nın NATO üyeliği ile de takas edebilirim" dedi.

Rusya, NATO güçlerini sınırlarına çok yaklaştıracağı endişesiyle Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına olarak karşı çıkıyor.

BBC
img

İşte AK Parti'de liste dışı kalan isimler
img

MİT'in arşivinden Troçki raporu! Adım adım takip etmişler
img

Süper Lig'de akılalmaz geri dönüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş

İsrail'den cenaze töreni sırasında Hizbullah'a gözdağı
Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı

Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Erdoğan 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.