Zelenskiy: NATO üyeliği için görevimden vazgeçebilirim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında görevinden vazgeçebileceğini söyledi.

Basın toplantısında sorulan bir soruya verdiği yanıtta on yıl boyunca devlet başkanı olmayı "hayal etmediğini" belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya barış getirmesi halinde görevinden ayrılacağını kaydetti.

Zelesnkiy'nin yorumları, Rusya'nın savaşın üçüncü yıldönümünden bir gün önce Ukrayna genelinde geniş çaplı bir insansız hava aracı saldırısı başlatmasının ardından geldi.

Avrupa Birliği liderlerinin pazartesi günü Ukrayna'da yapacağı toplantıyla ilgili konuşan Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin tartışılacağı bu toplantının bir "dönüm noktası" olmasını umduğunu söyledi.

Ukrayna'nın AB ve ABD'nin desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Zelenskiy, bir-iki hafta içinde liderlerin AB üyesi bir ülkenin başkentinde bir araya gelerek "Ukrayna'nın ne gibi güvenlik garantilerine sahip olabileceği" konusuna açıklık getireceklerini ekledi.

Zelenskiy'e ABD Başkanı Donald Trump'tan ne gibi güvenceler istediği ve barış karşılığında Ukrayna Devlet Başkanlığından "vazgeçmeye" razı olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, eğer Ukrayna'nın barışı içinse bundan mutluluk duyarım" dedi.

"Eğer bu koltuğu bırakmamı istiyorsanız, bunu yapmaya hazırım ve bunu Ukrayna'nın NATO üyeliği ile de takas edebilirim" dedi.

Rusya, NATO güçlerini sınırlarına çok yaklaştıracağı endişesiyle Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına olarak karşı çıkıyor.