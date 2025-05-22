Zelenskiy, İstanbul'daki Barış Müzakerelerinde Esir Takası Üzerine Çalışmaları Sürdürüyor

Zelenskiy, İstanbul'daki Barış Müzakerelerinde Esir Takası Üzerine Çalışmaları Sürdürüyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinde Rusya ile anlaşmaya vardıkları 1000'e karşılık 1000 esir takasını gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Esirlerin evlerine getirilmesinin öncelikli konu olduğunu vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinde '1000 kişiye karşılık 1000 kişilik' esir takası yapılması yönünde Rus tarafından aldıkları listeyi incelemeye başladıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Rus tarafıyla anlaştıkları '1000'e karşılık 1000 esir' takasını gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Esir takası konusuna yapılan anlaşmanın Türkiye'deki müzakerelerin sonucu olduğunu aktaran Zelenskiy, "Rus tarafından, listede sunulan her kişinin ayrıntılarını öğreniyoruz" dedi.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esrilerin evlerine getirilmesinin kendileri için öncelikli konulardan olduğunu da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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