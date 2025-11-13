Zelenskiy: Dondurulmuş Rus Varlıklarının Transferi Putin İçin Büyük Kayıp Olacak

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dondurulmuş Rus varlıklarını alabilmeleri halinde bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çevresi için büyük bir kayıp olacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dondurulmuş Rus varlıkları ile ilgili açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Bu parayı herhangi bir şekilde alabilmemiz, Ruslar için büyük bir kayıp olacaktır. İster diğer ülkeler tarafından sigortalanmış bir kredi olsun, ister başka bir yol. Ancak bu 140-160 milyar avroyu alabilirsek, bu Putin ve çevresi için büyük bir kayıp olacaktır. Biliyorsunuz ki, bu onların parası ve bu yüzden onların sistemleri ile zümreleri istikrarsızlaşıyor. Bu nedenle bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Dondurulmuş varlıkların Ukrayna'ya transferini, Rusya'ya karşı 'büyük bir yaptırım' olarak niteleyen Zelenskiy, "Parayı dondurmak bir şey, ama onu Ukrayna'ya vermek başka bir şey. Sadece silahlar için değil. Bu parayı kullanarak Ukrayna'da üretim yapacağız. Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi'nden (PURL) hava savunması paketi alacağız. Enerji tasarrufu vb. için füzeler ve hava savunma sistemleri satın alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Dondurulmuş varlıkların aktarımının Rusya'ya mesaj vereceğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya için önemli bir sinyal olacak. Bakın, devam ederseniz, gelecek yıl enerji ticaretinde yaptırımların nasıl işleyeceğine bağlı olarak 35 ila 80 milyar avro ve ayrıca dondurulmuş varlıklarda 140 milyar avro kaybedeceksiniz. Bu, barışı sağlamak için önemli bir araçtır" ifadelerini kullandı.