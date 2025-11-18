Haberler

Zelenskiy'den Türkiye'de Görüşme Müjdesi: Savaşın Sona Ermesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Zelenskiy'den Türkiye'de Görüşme Müjdesi: Savaşın Sona Ermesi İçin Çalışmalar Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak görüşmelerle Rusya ile savaşın sona erdirilmesi ve esir takasının yeniden başlatılacağını açıkladı. İspanya'da gerçekleştirilecek toplantılarda da ortaklarla güçlü anlaşmalar yapma hedefi vurgulandı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi ve esir takasının yeniden başlatılması için Türkiye'de görüşmeler olacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün uzun süredir hazırlıklarını yaptığımız toplantıları İspanya'da gerçekleştiriyorum. Bir başka güçlü ülkenin desteğini artıracağını ve bunun hayatları korumamıza, savaşın sona ermesini hızlandırmamıza yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yapılacak görüşmeden 'daha fazla güç kazandıracak anlaşmalar' çıkması için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Zelenskiy, Ukrayna'nın ortaklarıyla ilişkilerinde her gün somut sonuç alması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, ayrıca Türkiye'de görüşmeler gerçekleşeceğini belirterek, "Yarın Türkiye'de görüşmeler olacak. Müzakereleri yeniden canlandırmak için hazırlık yapıyoruz ve ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sona ermesini hızlandırmak için mümkün olan her şeyi yapmak Ukrayna'nın en önemli önceliğidir. Ayrıca savaş esirlerinin değişimini yeniden başlatmak ve esirlerimizi eve getirmek için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak ilişki cinayeti kamerada! İç çamaşırıyla kaçarken katletti

Yasak ilişki cinayeti kamerada! İç çamaşırıyla kaçarken katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.