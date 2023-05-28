Üye Girişi
Haberi Paylaş
Zelenskiy'den Erdoğan'a Türkçe kutlama

Zelenskiy'den Erdoğan'a Türkçe kutlama

Dünya Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Zelenskiy, işbirliğinin geliştirilmesini ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesini umduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından tebrik açıklamaları geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Zelenskiy, sosyal medya mesajında, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğimizin geliştirilmesini ve ülkelerimizin yararına stratejik ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy Ukrayna Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title