Haberler

Zelenskiy: Barış için mücadele ediyoruz

Zelenskiy: Barış için mücadele ediyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, halkının yeni yılını kutlayarak barış için verdikleri mücadelenin önemini vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barışın sağlanması için mücadele ettiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna halkının yeni yılını kutladı. Ukrayna halkının 2025 yılını ilkeli bir duruşla geçirdiğini belirten Zelenskiy, ordunun sadece ülkesi için değil, 'özgürlüğe ve onura değer veren herkes' için mücadele verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, umut ve inançla yaşamaya devam ettiklerini aktararak, "Barışa inanıyoruz, onun için mücadele veriyoruz. Sevgili Ukraynalılar, yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Filistin yürüyüşüne katıldı

İstanbul'daki dev yürüyüşe Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı
Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi

Artvin'deki çığ felaketinden acı haber geldi
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...