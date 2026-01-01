Zelenskiy: Barış için mücadele ediyoruz

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barışın sağlanması için mücadele ettiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna halkının yeni yılını kutladı. Ukrayna halkının 2025 yılını ilkeli bir duruşla geçirdiğini belirten Zelenskiy, ordunun sadece ülkesi için değil, 'özgürlüğe ve onura değer veren herkes' için mücadele verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, umut ve inançla yaşamaya devam ettiklerini aktararak, "Barışa inanıyoruz, onun için mücadele veriyoruz. Sevgili Ukraynalılar, yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.