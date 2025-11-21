Haberler

Zelenskiy: ABD ile Savaşın Sona Ermesi İçin Çalışıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ile birlikte savaşı sona erdirmeye yönelik plan üzerinde çalışacaklarını duyurdu. Ayrıca, Rusya'nın Ternopil'e düzenlediği saldırı hakkında bilgi verdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile birlikte savaşı sona erdirmeye yönelik planın maddeleri üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll ile bir araya geldiğini bildirerek, "Görüşmede, gerçek barışı sağlamak için seçenekleri, çalışmalarımızın sırasını ve diyalog formatlarını, ayrıca diplomasiye yeni bir ivme kazandırmak için atılabilecek adımları ele aldık. Savaşı sona erdirmeye yönelik planın maddeleri üzerinde çalışacağız. Yapıcı, dürüst ve hızlı bir çalışma için hazırız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya'nın Ternopil'e önceki gün düzenlediği saldırı hakkında da Driscoll'a bilgi verdiğini ifade eden Zelenskiy, "Barışa ihtiyaç var ve Avrupa'da güvenliği yeniden tesis etmeye yönelik ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin çabalarını takdir ediyoruz. Ukrayna, halkımızın cesareti, devletimiz içindeki birliğimiz ve ortaklarımızın yardımı sayesinde hayatları ve bağımsızlığını savunuyor. Bu üç unsurun da yeterince güçlü olmasını sağlamak için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
