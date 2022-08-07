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Zelenski: Zaporijya ve çevresinde durum kötüleşiyor

Zelenski: Zaporijya ve çevresinde durum kötüleşiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, nükleer santralin hasar gördüğü saldırının gerçekleştiği Zaporijya kentinde durumun kötüleştiğini belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, nükleer santralin hasar gördüğü saldırının gerçekleştiği Zaporijya kentinde durumun kötüleştiğini belirtti. Zelenski, Rusya'nın bu santrali 'terör için' kullandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durum kötüleşiyor. Rus teröristler bir nükleer santrali terör için kullanan ilk ülke oldu. Bu santral, Avrupa'nın en büyüğü. Dünyanın dikkatini buna çekeceğiz ve böylesine küresel bir tehdit oluşturduğu için Rusya'ya yeni yaptırımlarda ısrar edeceğiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Zaporijya Ukrayna Dünya Haberler

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