Zelenski, Yunanistan'da LNG Anlaşması İmzaladı, Paris'e Geçiyor

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Yunanistan'da ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine yönelik bir anlaşma imzaladı. Zelenski'nin Paris ziyareti sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile önemli görüşmeler yapması bekleniyor.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Atina'da kış aylarında ABD tarafından tedarik edilecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı için bir anlaşma imzaladı. Zelenski'nin bir sonraki durağı ise Paris olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan DEPA Emporia ile Ukraynalı Naftogaz şirketleri arasında ABD LNG'sinin Yunanistan üzerinden Ukrayna'ya tedariki için bir niyet beyanına imza attı.

Zelenski ve Miçotakis imza töreninin ardından ortak bir basın toplantısı yaptı. Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın artan enerji merkezi rolünü vurgulayarak, "Ukrayna çeşitlendirilmiş ve güvenilir enerji kaynaklarına doğrudan erişim kazanırken, Yunanistan da Orta ve Doğu Avrupa'ya Amerikan sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikinde bir merkez haline geliyor" dedi. Zelenski ise yaptığı açıklamada "Rusya'nın topyekün işgalinin ilk günlerinden itibaren Yunanistan, barışın mümkün olabileceği koşullara ulaşabilmemiz için Avrupa ve diğer ortaklar ile çalışarak bize yardım etti. Desteğinizi ve bağlılığınızı gerçekten çok takdir ediyoruz. Bugün Ukrayna'ya gaz tedariki konusunda son derece önemli bir anlaşma imzaladık" ifadelerini kullandı.

Görüşmeye Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle de katıldı.

Paris ziyareti bugün gerçekleşecek

Zelenski, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün görüşecek. Ukrayna lideri, "Fransa ile büyük bir anlaşmanın yakında duyurulacağını" söylese de bunun Macron ile yapacağı görüşmelerde sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bilinmiyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un "Fransız mükemmeliyetini silah sanayisi alanında Ukrayna'nın savunmasının hizmetine sunacağı" belirtildi. Açıklamada, Paris'in "Ukrayna'nın Rus saldırganlığına yanıt vermek için ihtiyaç duyduğu sistemleri edinmesine olanak tanıyacak yollar önereceği ve özellikle hava savunmasının öne çıkarılacağı" ifade edildi.

Fransız basınına göre iki başkan gün içerisinde Elysee Sarayı'nda dronların ortak üretimi konulu bir foruma katılacak. Ziyaret, aynı zamanda Fransa ve İngiltere'nin olası bir ateşkes sonrası Ukrayna'da konuşlandırılabilecek uluslararası bir güç için hazırladığı çok uluslu kuvvetin karargahına yapılacak bir ziyareti de içerecek.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
