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Zelenski, Washington'da Biden ve Harris ile Dikkat Çeken Görüşmeler Yaptı

Zelenski, Washington'da Biden ve Harris ile Dikkat Çeken Görüşmeler Yaptı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Zafer Planı'nı görüştü. İki lider, planın ayrıntılarını ele alarak gelecekteki adımları tartıştı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Washington'da ABD Başkanı Joe Biden, mevcut Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris ile görüşme yaptı. Zelenski, iki lidere de Zafer Planı'nı sundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya gelerek kendisine Zafer Planını sundu. Devlet Başkanı, Kamala Harris'e ilk Barış Zirvesi'ne katılımı ve ABD'nin Ukrayna'ya başından beri sağladığı sarsılmaz destek için teşekkür etti. Görüşme sırasında Başkan Zelenski Zafer Planının ayrıntılarını paylaştı" denildi.

BİDEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, daha sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. İki lider, Zafer Planı ile ilgili ekiplerine gelecek adımlar konusunda istişarelerde bulunma talimatı verdi. Yapılan açıklamada, "Zelenski, Zafer Planı'nı ABD Başkanı'na sundu. Liderler Planın diplomatik, ekonomik ve askeri yönlerini ele aldılar ve ekiplerine gelecek adımlar konusunda istişarelerde bulunmaları talimatını verdiler. Joe Biden 12 Ekim'de Almanya'da liderler düzeyinde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı düzenleyecek. Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanları, istişarelerin gidişatını gözden geçirmek üzere ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, Ukrayna'ya yönelik ilave desteği koordine etmek üzere uluslararası ortaklarla bir araya gelecekler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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