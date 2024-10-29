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Zelenski ve Yoon, Rusya'nın Kuzey Kore Askerleri ile İlgili Görüştü

Zelenski ve Yoon, Rusya'nın Kuzey Kore Askerleri ile İlgili Görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini Kursk bölgesine konuşlandırma durumunu ele aldı. İki lider, savaşın uluslararası boyuta taşınması üzerine ortak eylem stratejileri geliştirme konusunda anlaştı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Kuzey Kore askeri güçlerini Kursk bölgesine konuşlandırdığı haberlerinin ele alındığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü.

Görüşme kapsamında yapılan açıklamada, "Kuzey Kore askeri güçlerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline katılımı konusunu ele aldık. Sonuç açık; bu savaş iki ülkenin ötesine geçerek uluslararasılaşıyor. Savaş bölgesine yakın Rus eğitim sahalarına 3 bin Kuzey Kore askerinin konuşlandırıldığına ve bu sayının yaklaşık 12 bine çıkmasının beklendiğine dair son verileri kendisiyle paylaştım. Bu tırmanışa karşı bir eylem stratejisi ve karşı tedbirler geliştirmek amacıyla istihbarat ve uzmanlık paylaşımını güçlendirmek, başta en üst düzey olmak üzere her düzeyde temasları yoğunlaştırmak ve karşılıklı ortaklarımızı iş birliğine dahil etmek konusunda mutabık kaldık. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Ukrayna ve Kore Cumhuriyeti yakında eylemleri koordine etmek üzere heyet değişiminde bulunacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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