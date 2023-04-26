Zelenski ve Cinping telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelenski, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu görüşmenin ve Ukrayna'nın Çin Büyükelçisi'nin atanmasının ikili ilişkilerimizin gelişimine güçlü bir ivme kazandıracağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.