Zelenski: Ülkeye daha fazla silah ve siyasi destekle döndüm

Avrupa'da 4 ülkeye yaptığı ziyareti tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, söz konusu ziyaretleri değerlendirdi. Zelenski, ülkeye 'daha fazla silah, Ukrayna halkı için daha fazla koruma ve daha fazla siyasi destekle döndüğünü' söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere'yi ziyaret ettiği 3 günlük turunu tamamladı. Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasında bu ziyaretlerinin detaylarını paylaştı. Ülkeye daha fazla silah, Ukrayna halkı için daha fazla koruma ve daha fazla siyasi destekle döndüğünü söyleyen Zelenski, yaptığı tüm görüşmelerde Ukrayna Barış Formülü'nün ele alındığını belirtti. Zelenski, "Artık ortaklarımız arasında Ukrayna formülünü takip etme konusunda daha fazla isteklilik var. AB'ye katılımımız için daha fazla destek var, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının gerçekleşeceği ve bunun kaçınılmaz olduğu konusunda daha fazla anlayış var" dedi.

"Pilotlarımızı eğitmeyi kabul ettiği için Birleşik Krallık'a minnettarım. Pilotları modern Batı uçaklarında eğitmek için bir koalisyon oluşturuyoruz. İngiltere kabul etti, Polonya kabul etti ve eminim Fransa ve diğer ortaklar da katılacaktır. Savaş uçağı koalisyonu konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve aktif bir şekilde ilerliyoruz. Elbette Birleşik Krallık'a savaşçılarımıza sağladığı uzun menzilli kabiliyetler için minnettarım."