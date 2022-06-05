Zelenski: Sokak çatışmalarının sürdüğü Severodonetsk'te durum son derece zor - Haberler

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Severodonetsk'te sokak çatışmalarının sürdüğünü ve durumun son derece zor olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasında savaşın 101'inci gününde Donetsk bölgesindeki Svyatohirsk Lavra'daki All Saints Manastırı'nın Rus saldırı sonucunda yandığını bildirdi. Zelenski, "Tam ölçekli savaş sırasında, 113 kilise Rus bombardımanı nedeniyle yok edildi veya hasar gördü" dedi.

Rus birliklerinin yine Sumy bölgesinin sınır bölgelerini, Mykolaiv'i, Zaporizhzhia ve Harkiv bölgesini hedef aldığını söyleyen Zelenski, Severodonetsk'te sokak çatışmalarının sürdüğünü ve durumun son derece zor olduğunu belirtti. Zelenski, "Lysychansk, Marinka, Kurakhove ve Donbas'ın diğer şehirlerinde de durum zor. Sürekli hava saldırıları, topçu ve füze ateşi. Bu sabah itibarıyla Ukrayna'ya karşı kullanılan çeşitli Rus füzelerinin toplam sayısı şimdiden 2 bin 503'e ulaştı. Kahramanlarımız pozisyonlarını koruyor ve düşmana maksimum kayıp vermek için her şeyi yapıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya