Zelenski: Sokak çatışmalarının sürdüğü Severodonetsk'te durum son derece zor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenski: Sokak çatışmalarının sürdüğü Severodonetsk'te durum son derece zor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Zelenski: Sokak çatışmalarının sürdüğü Severodonetsk'te durum son derece zor

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Severodonetsk'te sokak çatışmalarının sürdüğünü ve durumun son derece zor olduğunu belirtti.

Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Severodonetsk'te sokak çatışmalarının sürdüğünü ve durumun son derece zor olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasında savaşın 101'inci gününde Donetsk bölgesindeki Svyatohirsk Lavra'daki All Saints Manastırı'nın Rus saldırı sonucunda yandığını bildirdi. Zelenski, "Tam ölçekli savaş sırasında, 113 kilise Rus bombardımanı nedeniyle yok edildi veya hasar gördü" dedi.

Rus birliklerinin yine Sumy bölgesinin sınır bölgelerini, Mykolaiv'i, Zaporizhzhia ve Harkiv bölgesini hedef aldığını söyleyen Zelenski, Severodonetsk'te sokak çatışmalarının sürdüğünü ve durumun son derece zor olduğunu belirtti. Zelenski, "Lysychansk, Marinka, Kurakhove ve Donbas'ın diğer şehirlerinde de durum zor. Sürekli hava saldırıları, topçu ve füze ateşi. Bu sabah itibarıyla Ukrayna'ya karşı kullanılan çeşitli Rus füzelerinin toplam sayısı şimdiden 2 bin 503'e ulaştı. Kahramanlarımız pozisyonlarını koruyor ve düşmana maksimum kayıp vermek için her şeyi yapıyor" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Donetsk Ukrayna Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title