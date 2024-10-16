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Zelenski, Savaşın Sonlandırılması İçin Beş Maddelik 'Zafer Planı'nı Sunmuş Oluyor

Zelenski, Savaşın Sonlandırılması İçin Beş Maddelik 'Zafer Planı'nı Sunmuş Oluyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona ermesi için beş maddeden oluşan 'Zafer Planı'nı Ukrayna parlamentosuna sundu. Planın uygulanması halinde savaşın en geç gelecek yıl bitmesi öngörülüyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 'Zafer Planı'nı Ukrayna parlamentosuna sundu. Zelenski, planın beş maddeden oluştuğunu ve uygulanması durumunda savaşın en geç gelecek yıl sona ereceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 'Zafer Planı'nın uygulanması durumunda Rusya'yla olan savaşın en geç gelecek yıl sonlandırmanın mümkün olabileceğini ifade etti. Planı parlamentoya sunan Zelenski, savaşı sonlandırmak için ülkenin pozisyonunu güçlendirmeyi hedefleyen plan dahilinde acilen eyleme geçilmesi ve Ukrayna'nın müttefiklerinin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Zelenski, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya tarafında yer aldığının altını çizerek, "İstihbarat servisimiz, Kuzey Kore'den Rusya'ya sadece silah gönderilmediğini aynı zamanda insan da gönderildiğini tespit etti. Bu insanlar, savaşta ölen Rusların yerine Rus fabrikaları için çalışan işçiler, Rus ordusu için personel. Aslında bu, ikinci bir devletin Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşa katılması anlamına geliyor" dedi.

BEŞ MADDELİK ZAFER PLANI

Zelenski, parlamentoya sunduğu Zafer Planı'nın ayrıntıları ile ilgili olarak, "İlk madde NATO'ya davet. İkinci madde savunma. Zafer Planı'nın üçüncü maddesi caydırıcılıkla ilgili. Dördüncü madde stratejik ekonomik potansiyel ile ilgili. Beşinci madde savaş sonrası dönem için tasarlanmıştır. Ortaklarımızla birlikte savaşın sona ermesi için şartları değiştirmeliyiz. Putin'in ne istediğine bakmadan tüm şartları değiştirmemiz gerekiyor ki, Rus güçlerini barışa zorlansın" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenski, beşinci maddenin içeriğine dair bilgi vermedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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