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Zelenski: Santrali vuran Rus askerlerini hedef alacağız

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Zelenski: Santrali vuran Rus askerlerini hedef alacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusu, istihbaratı ve özel servisinin, Zaporijya'daki nükleer santrali vuran ya da bu santralden ateş açan Rus askerlerini hedef alacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusu, istihbaratı ve özel servisinin, Zaporijya'daki nükleer santrali vuran ya da bu santralden ateş açan Rus askerlerini hedef alacağını belirtti.

Ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın nükleer santralde varlığını sürdürerek ve çevresini hedef alarak hem Ukrayna'ya hem de dünyaya şantaj uyguladığını belirten Zelenski, nükleer santrale ateş açan ya da nükleer santralden ateş açan Rus askerlerinin hedef olacağını söyledi. Zelenski, "Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Zaporijya Dünya Haberler

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