Zelenski: Rusya, terör devleti olarak tanınmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Olenivka'daki saldırıya ilişkin Rusya'yı suçlayarak, Rusya'nın 'terör devleti' olarak tanınması gerektiğini belirtti.

Olenivka'da 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklama yapan Zelenski, "Dünya gerçekleri görüyor. İşgalciler tarafından işlenen bu suçla ilgili tüm deliller toplanacaktır. Bu saldırıyı kim onayladı, kim örgütledi, kim uyguladı hepsi bulunacaktır" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Olenivka'daki saldırının sorumlularının ABD ve Ukrayna olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yetkililerin, Olenivka'daki saldırıya ilişkin tarafsız bir soruşturma yürütmeleri için davet edildiği duyuruldu.