Zelenski: Rusya, terör devleti olarak tanınmalı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenski: Rusya, terör devleti olarak tanınmalı

Zelenski: Rusya, terör devleti olarak tanınmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Olenivka'daki saldırıya ilişkin Rusya'yı suçlayarak, Rusya'nın 'terör devleti' olarak tanınması gerektiğini belirtti.

 - Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Olenivka'daki saldırıya ilişkin Rusya'yı suçlayarak, Rusya'nın 'terör devleti' olarak tanınması gerektiğini belirtti.

Olenivka'da 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin açıklama yapan Zelenski, "Dünya gerçekleri görüyor. İşgalciler tarafından işlenen bu suçla ilgili tüm deliller toplanacaktır. Bu saldırıyı kim onayladı, kim örgütledi, kim uyguladı hepsi bulunacaktır" dedi.

Zelenski, Rusya'nın bir 'terör devleti' olarak tanınması gerektiğini ifade ederek, "Terör devletine karşı dünya toplumu tarafından yasal adımlar atılmalıdır. Bu toplu katliam için siyasi söylem düzeyinde kınama yeterli değildir. Bundan sonra teröristle nasıl bir ilişki olabilir? Böyle bir ülke ile ne tür bir iş yapılabilir? Rusya'nın bir terör devleti olarak resmen yasal olarak tanınması, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından tanınması, siyasi bir jest olarak değil, özgür dünyanın etkili bir savunması olarak gereklidir" dedi.

RUSYA'DAN SORUŞTURMA DAVETİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Olenivka'daki saldırının sorumlularının ABD ve Ukrayna olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yetkililerin, Olenivka'daki saldırıya ilişkin tarafsız bir soruşturma yürütmeleri için davet edildiği duyuruldu.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title