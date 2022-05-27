Zelenski: Rusya, Harkiv'i yeniden bombaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenski: Rusya, Harkiv'i yeniden bombaladı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Zelenski: Rusya, Harkiv'i yeniden bombaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Harkiv'i yeniden bombaladığını belirterek, saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü ve 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Harkiv'i yeniden bombaladığını belirterek, saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü ve 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Harkiv'i yeniden bombaladığını belirterek, saldırı sonucunda 9 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını ve hepsinin sivil olduğunu açıkladı. Ölenler arasında 5 aylık bir bebeğin ve babasının da bulunduğunu, annenin ise durumunun ağır olduğunu belirten Zelenski, yaralılar arasında da 9 yaşında bir kız çocuğunun bulunduğunu söyledi. Zelenski Rusya'nın Donbas'taki mevcut saldırısının bölgeyi ıssız hale getirebileceğini belirterek, "Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk ve Severodonetsk'i, Volnovakha ve Mariupol gibi yerle bir etmek istiyorlar. Rusya üzerinde baskı kurmak kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarma meselesidir" dedi.

Letonya parlamentosuna ve halkına seslendiğini ifade eden Zelenski, savunma da dahil olmak üzere Ukrayna'nın aldığı yardımlar için teşekkürlerini dile getirdiğini belirtti ve "Dünyadaki herkes ortak özgürlüğümüzü savunmak için Letonya ve tereddüt etmeyen diğer ortaklar gibi aynı kararlılığa sahip olsaydı, Rus devletinin Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya yaptığı hiçbir kötülük olmazdı" dedi. Ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Zelenski, savaş alanındaki durum hakkında bilgi verdiğini ve Ukrayna'nın kendini savuma ve saldırıları püskürtme yeteneğinin nasıl geliştirilebileceğine dair görüştüklerini belirtti.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title