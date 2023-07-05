Zelenski: Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne bomba benzeri nesneler yerleştirdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rusların Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki güç ünitelerinin çatısına 'bombaya benzer' nesneler yerleştirdiğini söyledi. Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek durumu kontrol altında tutma konusunda anlaştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin bilgilerin Ukrayna istihbaratınca kendisine iletildiğini belirtti. Zelenski, "İstihbaratımızdan aldığımız bilgiye göre Rus birlikleri Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen nesneler yerleştirdi. Belki de santrale yapılacak bir saldırıyı simüle etmek için. Belki de başka bir senaryoları vardır. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santraline yönelik tehlikenin tek kaynağının Rusya olduğunu, başka hiç kimse olmadığını görüyor" dedi.GELİŞMELERİ MACRON İLE GÖRÜŞTÜZelenski, Zaporijya'daki gelişmelerle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca Emmanuel Macron'u Rus işgal birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nde tehlikeli provokasyonlara hazırlandığı konusunda uyardı. İki lider, santraldeki durumun yakından kontrol altında tutulması için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı" denildi.'TERÖR SALDIRISI' UYARISI YAPMIŞTIZelenski, 22 Haziran'da yaptığı açıklamada Rusya'nın, Zaporijya nükleer santraline yönelik bir 'terör saldırı' senaryosunu değerlendirdiğine dair rapor aldığını belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Zelenski'nin açıklamalarının ardından, "Bu da başka bir yalan. Biliyorsunuz orada sahada IAEA ile bir temas kuruldu. IAEA tarafından oldukça yüksek bir değerlendirme yapıldı. Her şeyi, görmek istedikleri her şeyi gördüler" demişti.