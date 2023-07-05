Zelenski: Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne bomba benzeri nesneler yerleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin bilgilerin Ukrayna istihbaratınca kendisine iletildiğini belirtti. Zelenski, "İstihbaratımızdan aldığımız bilgiye göre Rus birlikleri Zaporijya Nükleer Santrali'nin bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen nesneler yerleştirdi. Belki de santrale yapılacak bir saldırıyı simüle etmek için. Belki de başka bir senaryoları vardır. Ancak her halükarda dünya, Zaporijya Nükleer Santraline yönelik tehlikenin tek kaynağının Rusya olduğunu, başka hiç kimse olmadığını görüyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Zelenski'nin açıklamalarının ardından, "Bu da başka bir yalan. Biliyorsunuz orada sahada IAEA ile bir temas kuruldu. IAEA tarafından oldukça yüksek bir değerlendirme yapıldı. Her şeyi, görmek istedikleri her şeyi gördüler" demişti.