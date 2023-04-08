Zelenski, resmi düzeyde verilecek iftar geleneğinin başlatıldığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Ukraynalı Müslüman askerler, Kırım Tatar Millet Meclisi liderleri ve Müslüman din adamlarının temsilcileriyle birlikte iftar yemeğine katıldı. Zelenski, bundan böyle Ramazan ayında iftar yemeğinin resmi düzeyde bir gelenek olarak devam edeceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Kiev bölgesindeki Kırım Tatar Kültür Merkezi olan 'Birlik' binasında Ukraynalı Müslüman askerler, Kırım Tatar Millet Meclisi liderleri ve Müslüman din adamlarının temsilcileriyle birlikte Ukrayna devleti tarafından verilen iftar yemeğine katıldı.