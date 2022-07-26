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Zelenski paylaştı Odesa bölgesine ikinci saldırı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Zelenski paylaştı: Odesa bölgesine ikinci saldırıUKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tahıl Tedarik Anlaşması'nın ardından Odesa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.

Zelenski paylaştı: Odesa bölgesine ikinci saldırı

UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tahıl Tedarik Anlaşması'nın ardından Odesa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, 'Bu sabah. Sıradan bir köy olan Zatoka. İnsanların barındığı, yaşadığı, sadece yaşadığı bir yer. Bir üs ya da asker yok. Rusya Federasyonu'ndan teröristler vurmak istiyor. Her şeyden onlar sorumlu olacak' dedi. Zelenski'nin paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarının harabeye döndüğü ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Ukrayna DHA Dünya Güncel Haberler

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