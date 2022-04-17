Zelenski: Müzakerelerin başarı olasılığı düşüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 'saldırganlığı' devam ettiği sürece müzakerelerin başarı olasılığının düştüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, " Rusya'nın saldırganlığının artması ve Rusya'nın sivillere karşı da dahil olmak üzere savaş suçları işlemesi müzakerelerin başarı şansını azaltıyor" dedi. Ukrayna medyasına röportaj veren Zelenski, "Ukraynalılar ve dünya, işgalcilerin Bucha ve Borodyanka'ya yaptıklarını gördü, ancak şimdiye kadar hiç kimse Mariupol'deki suçların ölçeğini, şehre erişim olmadığı için kesin olarak bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Bucha ve Borodyanka'daki sivil ölümlerinin tekrar görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz ne kadar güçlüysek, bu görüşmelerin sonucu o kadar iyi olacaktır. Borodyanka benzeri vakalar ne kadar çok ortaya çıkarsa, müzakerelerin fiilen yapılma şansı kalmayacak. Rusya her şeyin tek bir belgede olmasını istiyor. ve insanlar Bucha'da ne olduğunu gördüler, şartlar değişiyor. Rusya ile anlaşmaya sıcak bakmamaya başlıyorlar" dedi.