Zelenski: Kuzey Kore Askerleri Rusya'nın Kursk Bölgesine Gönderiliyor

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore askeri birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılacağı istihbaratını aldıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Oleksandr Syrskyi'den mevcut durumla ilgili rapor aldığını ifade etti. Devlet Başkanı rapor kapsamında, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde konuşlandırılacağı haberini aldığını belirtti. Zelenski Açıklamasında, "İstihbarata göre, ilk Kuzey Kore askerlerinin Rusya tarafından 27-28 Ekim gibi erken bir tarihte muharebe bölgelerine konuşlandırılması bekleniyor. Bu, Rusya tarafından yapılan açık bir tırmanış ve Kazan'da bugünlerde yaygın olarak dolaşan tüm yanlış bilgilerin aksine önemli" ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore'den Rusya'ya yaklaşık 12 bin askerin gönderildiği, aralarında 500 subay ve üç generalin olduğu ifade edildi.