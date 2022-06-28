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Zelenski ile Stoltenberg telefonda görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Zelenski ile Stoltenberg telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski, "Rus terörist saldırılarını önlemek için Ukrayna için güçlü bir füze savunma sisteminin önemini vurguladım" dedi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stoltenberg ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Rus terörist saldırılarını önlemek için Ukrayna için güçlü bir füze savunma sisteminin önemini vurguladım" dedi. Stoltenberg de Zelenski ile savaş hakkında görüştüklerini belirterek, "NATO zirvemizde, yakın ortağımız Ukrayna'ya şimdi ve uzun vadede desteği artıracağız. NATO müttefikleri yanınızda" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Jens Stoltenberg Ukrayna Dünya Haberler

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